Bia Haddad Maia é eliminada na semifinal do WTA 500 de Estrasburgo

Bia se despediu na semi e agora parte para Roland Garros. Sophie Bittler / Internationaux de Strasbourg

A brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada na semifinal do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Nesta sexta-feira (23), ela perdeu para a cazaque Elena Rybakina, 12ª do mundo, por 2 a 1, parciais de 7/6 (9/7), 1/6 e 6/2, após 2h46min de confronto.

Em uma temporada onde acumula mais derrotas que vitórias, Bia fez uma competição de alto nível na cidade sede do Parlamento Europeu. Ela soma seis vitórias em 21 partidas no ano, sendo três na cidade francesa. Agora, a paulista, que completará 29 anos no dia 30 de maio, viaja para Paris, onde disputará o Aberto da França em Roland Garros.

Com a campanha, Bia se manteve na 23ª colocação do ranking mundial, enquanto Rybakina já ganhou uma posição.

Jogo longo e de alternativas

Rybakina é a 12 do mundo. Sophie Bittler / Internationaux de Strasbourg

Este foi o quarto confronto entre Haddad Maia e Rybakina e a segunda vitória da cazaque. Aliás, no retrospecto entre elas, esta foi a segunda vez que o jogo terminou. Em outras duas oportunidades, cada uma desistiu em jogo, por motivo de lesão.

O primeiro set foi de alto nível. Rybakina confirmou o saque e no segundo game pressionou o serviço da brasileira, que saiu de um 0-40 para empatar. As duas jogadoras mantiveram o saque, com a cazaque salvando um set point quando sacou em 4-5 e Bia evitando perder o serviço em uma desvantagem em 5-6 e levando a disputa para o tie-break.

Disputa acirrada

No tie-break, as duas tenistas se alternaram na liderança e Bia chegou a ter dois saques em 5-4, mas não fechou. Ela ainda desperdiçou nova chance com 6-5 no saque da adversária. Rybakina teve a chance de definir em 7-6 no saque da brasileira, mas só ganhou a parcial em 9 a 7, após 77 minutos, com 24 bolas vencedoras (winners) contra sete.

O segundo set de Bia Haddad foi perfeito. Ela começou confirmando o saque e evitando duas chances de quebra no 1-1. Na sequência venceu cinco games, incluindo duas quebras no quarto e sexto games, antes de fechar em 6 a 1, comentendo apenas quatro erros não forçados contra 12 de Rybakina.

Embalada e confiante, a brasileira começou melhor a terceira parcial e logo quebrou o saque da cazaque, abrindo 2-0 com o saque. Mas Elena Rybakina voltou ao jogo e após confirmar o primeiro game de serviço com dificuldade (1-2), imprimiu uma reação impressionante e venceu mais cinco games, com quebras no 2-2, 4-2 e 6-2, após desperdiçar dois match points.

A rival da cazaque na decisão será definida entre a russa Anna Kalinskaya e a estadunidense Danielle Collins.