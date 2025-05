Betis vence Fiorentina (2-1) na ida da semifinal da Conference League

O Betis venceu a Fiorentina por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Conference League nesta quinta-feira (1º) em Sevilha.

O marroquino Ez Abde marcou o primeiro gol da partida logo aos 6 minutos. Ele finalizou uma bola de Cedric Bakambu e seu chute bateu no travessão antes de quicar dentro do gol. Foi preciso revisar o lance no VAR para confirmar que a bola havia cruzado a linha.