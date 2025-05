Bayern terá festa pelo título antecipado e despedida de Müller na Allianz Arena: 'Dia especial'

De posse da conquista antecipada do título do Campeonato Alemão, o encontro entre Bayern de Munique e Borussia Monchengladbach, neste sábado, teria um caráter amistoso não fosse um detalhe: a partida deste sábado marca a despedida na Allianz Arena de um dos nomes mais vitoriosos da história clube: Thomas Müller. Aos 35 anos, o atacante não teve o seu contrato renovado e vai vestir a camisa do seu clube de coração pela última vez diante de sua torcida. Neste cenário, o jogador não escondeu que o encontro vai ter um sentimento diferente. "Dia especial. Ansioso pelo sábado, pela partida e pelo último encontro no estádio com a torcida."

O duelo vai reunir ainda outros ingredientes. O clube vai receber após o apito final, o troféu de campeão enquanto o veterano atleta vai levantar sua 13ª taça pelo Bayern. Além disso, o embate marca ainda o retorno do goleiro Manuel Neuer, que após dois meses, está recuperado de lesão na panturrilha.

Feliz pelo desfecho, Müller descartou qualquer clima de melancolia pelo fim do ciclo na equipe da Bavária e disse que está pronto para curtir seu último duelo na Allianz Arena. "Vou receber meu último troféu do campeonato alemão no meu último jogo em casa. Isso emociona até um veterano de 35 anos como eu".

Com o nome marcado na história do Bayern, Müller, em entrevista ao site do clube, revelou com tem sido a sua rotina desde que a equipe garantiu a condição de campeão após o empate do Bayer Leverkusen com o Freiburg no último fim de semana.

"Só o número de camisas que eu autografei...este é o assunto que está na mídia, especialmente em Munique. Sou reconhecido e falado mais do que nunca quando saio de casa. Todos querem dar uma olhada no Thomas Müller (disse em terceira pessoa), antes que ele desapareça", disse aos risos.

Prestes a comemorar a sua 750ª aparição pela equipe alemã, o atleta afirmou que pretende desfrutar muito deste último jogo em um estádio que se tornou extensão da sua casa. "Só quero aproveitar, fazer um bom jogo e comemorar o título com a torcida", afirmou.

Para o técnico Vincent Kompany, o jogo vai ter um significado especial. "Queremos ter um sábado perfeito, ganhar a partida e comemorar junto com o homenageado", afirmou o treinador que confirmou Neuer entre os titulares. Questionado se Müller estava garantido desde início da partida, ele foi direto: "Não sou idiota, não quero estragar a festa", declarou.