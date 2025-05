Thomas Müller se despede do Bayern com taça do Alemão e vitória sobre o  Mönchengladbach 

Thomas Müller fez 570 partidas pelo Bayern de Munique ALEXANDRA BEIER / AFP

Em jogo de festa na Allianz Arena, o campeão Bayern de Munique jogou com seriedade diante do Borussia Mönchengladbach e venceu por 2 a 0, neste sábado, pela penúltima rodada do Campeonato Alemão. Mais de 75 mil torcedores bávaros encheram o estádio de Munique para festejar em dobro: o troféu pela conquista do campeonato nacional e para se despedir de Thomas Müller.

O meia-atacante de 35 anos jogou pela última vez diante dos torcedores do Bayern e deixou o campo ovacionado aos 38 minutos, quando foi substituído. Ele levantou a 13ª taça pelo clube que defende há 25 anos e 570 partidas — não teve o contrato renovado para a próxima temporada.

O resultado levou o Bayern aos 79 pontos na tabela, 11 a mais que o vice-líder Bayer Leverkusen, que enfrenta o Borussia Dortmund neste domingo. Já o conjunto de Mönchengladbach permanece com 45, no meio da tabela.

Como foi o jogo

Harry Kane beija o troféu da Bundesliga, o primeiro da sua carreira. MICHAELA STACHE / AFP

O Bayern foi superior desde o primeiro minuto. Os anfitriões tiveram o controle da bola e permaneceram no ataque durante todo o primeiro tempo, mas criou poucas chances de gol. Somente aos 32 minutos, Olise avançou em diagonal da direita para a área, bateu colocado e Kane desviou de cabeça no ângulo de Omlin para marcar 1 a 0. Os visitantes tentaram responder ainda no primeiro tempo, mas o experiente Neuer salvou o tiro que de Hack em direção ao seu canto direito.

O Borussia voltou melhor do intervalo, tentando agredir no ataque, mas logo os anfitriões retomaram o controle do jogo. Mesmo assim, os visitantes exigiram boas defesas de Neuer, com Reitz e Cvancara. O castigo veio nos minutos finais, aos 45, quando Sané lançou Olise na área e o francês bateu no canto esquerdo para ampliar, 2 a 0, e garantir a festa bávara.

Dois rebaixados

Neste sábado, também nesta 33ª rodada do Alemão, Bochum e Holstein Kiel foram rebaixados para a segunda divisão do futebol alemão. Lanterna da competição, o Bochum perdeu para o Mainz por 4 a 1, em casa, assim como o Kiel, que foi superado pelo Freiburg por 2 a 1.

Com apenas mais uma rodada a ser disputada, as duas equipes não alcançam mais o Heidenheim, que venceu o Union Berlin por 3 a 0, fora de casa, e garantiu pelo menos uma vaga nos playoffs - contra o terceiro colocado da segunda divisão. O Heidenheim ainda poderá se livrar da degola se vencer o Werder Bremen na rodada derradeira e o St. Pauli perder suas duas partidas.

Na parte intermediária da tabela, o RB Leipzig não saiu do empate por 0 a 0 com o Werder Bremen, fora de casa, e deu adeus às chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões. O empate associado ao triunfo do Freiburg, deixou o conjunto de Leipzig quatro pontos atrás do quarto colocado - 55 a 51. O Freiburg, porém, ainda não está garantido na competição europeia, já que ainda poderá ser ultrapassado pelo Borussia Dortmund.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pelo Campeonato Alemão: