Bayern de Munique é campeão alemão, e Harry Kane conquista primeiro título da carreira

Kane marcou 24 gols na campanha do título do Bayern de Munique. Alexandra BEIER / AFP

Harry Kane finalmente pode gritar que é campeão! O centroavante inglês de 31 anos demorou 17 temporadas como profissional para vencer seu primeiro título na carreira. Neste domingo (4), o Bayern de Munique conquistou a Bundesliga, após tropeço do Bayer Leverkusen.

No sábado (3), os bávaros ficaram próximos do título e Kane, que não estava jogando, chegou a descer no gramado para comemorar, pois o Bayern vencia o RB Leipzig e ia assegurando a taça. No entanto, a equipe adversária empatou nos minutos finais e adiou mais um pouco o grito entalado na gargante do centroavante inglês.

A demora foi de apenas um dia, já que o Leverkusen, segundo colocado do Campeonato Alemão, empatou em 2 a 2 com o Freiburg. Com isso, o Bayern abriu oito pontos, restando apenas duas rodadas para o fim da competição.

Ausência de título incomodava

Kane se tornou profissional na temporada 2009/2010, revelado pelo Tottenham. Nos primeiros anos, Kane foi emprestado para outras equipes menores e nada de taça. A partir de 2013/2014, o centroavante ganhou espaço nos Spurs e foi se tornando um dos melhores atacantes do mundo.

Mesmo com muitos gols marcados, o título não vinha. Bateu na trave em 2018/2019, quando o Tottenham foi vice-campeão da Champions League, perdendo de 2 a 0 para o Liverpool. Na Premier League, as chances eram mais complicadas.

Em 2022/2023, Kane deixou o Tottenham e foi contratado pelo Bayern de Munique. A expectativa era de que a taça finalmente viria. Porém, após 11 títulos seguidos da Bundesliga, os bávaros não venceram no primeiro ano do centroavante inglês. O Leverkusen fez uma campanha histórica e foi campeão.