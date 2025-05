Bayern de Munique confirma saída do zagueiro inglês Eric Dier ao final da temporada

O Bayern de Munique confirmou nesta sexta-feira que o zagueiro inglês Eric Dier deixará o clube ao final da temporada, quando seu contrato com o clube se encerra. O acordo foi definido após uma reunião do clube com o atleta

"Conversamos com o Eric sobre um novo contrato. Ele nos disse que não quer renovar e que nos deixará", disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund que lamentou o desfecho. "Ele é um cara incrível. Nos divertimos muito juntos. Espero que ele complete sua passagem conosco com seu primeiro título."

Dier, de 31 anos, teria concordado em se juntar ao time francês Monaco, onde deve assinar um contrato mais longo do que o oferecido pelo clube alemão e ter a oportunidade de jogar com mais frequência do que na potência alemã.

Dier chegou ao Bayern vindo do Tottenham em janeiro de 2024 e disputou 45 partidas. O jogador, no entanto, não teve muitas oportunidades sob o comando do técnico Vincent Kompany nesta temporada até recentemente, quando começou a mostrar seu valor para a equipe.

"Tivemos boas conversas com o agente. Há outra possibilidade de ele assinar um contrato mais longo", confirmou Freund sobre a saída. Sem ter como segurar o jogador, o dirigente deu o assunto como encerrado "É preciso respeitar isso."