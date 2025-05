Barcelona vê triunfo, de virada, do Villarreal no jogo da festa pelo título do Espanhol

O goleiro brasileiro Luiz Júnior ajudou a tirar um pouco do brilho da festa planejada no Estádio Olímpico Lluís Companys e com defesas importantes foi fundamental para a vitória do Villarreal por 3 a 2 sobre o Barcelona. Com a quinta vitória seguida, os visitantes se consolidaram na quinta posição e garantiram vaga na próxima Liga dos Campeões.

Enquanto os jogadores do Barcelona recebiam o troféu pelo 28º título espanhol do clube, garantido com duas rodadas de antecedência na quinta-feira com a vitória sobre o Espanyol, o Real Madrid respirava após conseguir uma vitória suada sobre o Sevilla por 2 a 0.

Com dois jogadores expulsos (Bade aos 12 minutos do primeiro tempo e Romero a 1 do segundo), o Sevilla segurou o Real até os 30 minutos do segundo tempo, quando Mbappé, artilheiro do campeonato, marcou seu 29º gol no Espanhol. Bellingham ampliou aos 43.

O Real assistiu, nesta temporada, o rival Barcelona obter 100% de aproveitamento no cenário nacional, conquistando a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e o Espanhol, deixando o rival de Madri com o vice-campeonato nas três competições.

Coadjuvante na celebração do Barcelona neste sábado, o Villarreal surpreendeu o Barcelona no começo do jogo. Aos 4 minutos, o Villarreal aproveitou que a linha defensiva do rival estava muito adiantada e acionou Ayoze pela esquerda com uma boa assistência de Pepe. Ele evitou a intervenção de Ter Stegen e marcou.

Em desvantagem no placar, o Barcelona investiu em sua fórmula consagrada: maior posse de bola (71% no primeiro tempo) e jogadas agudas no ataque. Foi nesse momento que Luiz Júnior brilhou. O goleiro revelado pelo Mirassol fez ao menos três defesas importantes antes de Lamine Yamal acertar um chute indefensável aos 38 minutos.

O brasileiro ainda desviou para o travessão novo chute de Yamal aos 49 e impediu a virada. No minuto seguinte, porém, Fermin Lopez conseguiu levar o Barcelona em vantagem para o intervalo com um chute no canto direito de Luiz Júnior.

No segundo tempo, a história se repetiu e o Villarreal surpreendeu o Barcelona. Aos 6 minutos, Comesana recebeu ótima assistência de Pino dentro da área e, de cavadinha, empatou o jogo. O roteiro parecia o mesmo da primeira etapa, com os anfitriões com mais posse de bola e finalizações, mas Buchanan marcou o gol da vitória do Villarreal aos 35 minutos. Foi a quinta derrota do Barcelona no Espanhol, mas nada que tire o brilho do 28º título da história do clube no campeonato.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol:

Atlético de Madrid 4 x 1 Betis

Celta 1 x 2 Rayo Vallecano

Valencia 0 x 1 Athletic Bilbao

Mallorca 1 x 2 Getafe

Real Sociedad 3 x 2 Girona

Valladolid 0 x 1 Alavés

Las Palmas 0 x 1 Leganés