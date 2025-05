Barcelona conquista seu 28º título do Campeonato Espanhol

O Barcelona conquistou seu 28º título do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira (15), ao derrotar o Espanyol por 2 a 0 no Estádio Cornellà-El Prat, pela 36ª rodada, graças aos gols de Lamine Yamal e Fermín López.

O Barça, campeão da Copa do Rei, consegue uma "dobradinha" nacional que faz esquecer os problemas econômicos que o clube enfrenta.

O time catalão tem sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que na quarta-feira venceu o Mallorca (2 a 1), faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato.

Yamal (53') abriu o placar com um golaço, batendo colocado da entrada da área no ângulo direito do goleiro Joan García. Fermín (90'+5) selou a vitória com um chute cruzado.

O time dirigido pelo técnico alemão Hansi Flick, responsável pela reconstrução do Barça, deu um passo importante rumo ao título no último domingo, quando venceu o Real Madrid por 4 a 3 no Estádio Olímpico Lluis Companys, no quarto clássico da temporada.

O Barcelona, que entrou em crise depois da saída de Lionel Messi há quase quatro anos e passou a enfrentar sérios problemas financeiros que dificultaram a vida do clube nas janelas de contratações, começou a campanha de maneira brilhante.

Assumiu rapidamente a liderança. Em outubro, goleou por 4 a 0 o Real Madrid no primeiro dos quatro confrontos com o maior rival na temporada.

No entanto, os maus resultados em novembro e dezembro levaram a equipe a ser ultrapassada pelo Atlético de Madrid na tabela.

Antes da paralisação de fim de ano, o Atlético conseguiu uma grande vitória sobre o Barça em Montjuic (2 a 1) com um gol nos acréscimos.

Além disso, durante esses dias de crise, as inscrições de Dani Olmo, única contratação do clube catalão no início da temporada, e de Pau Víctor foram retiradas pela LaLiga.

A organizadora do Campeonato Espanhol determinou que Olmo e Víctor não poderiam jogar porque o Barça não cumpriu o Fair Play Financeiro, mas o Conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha pediu primeiro uma liminar para que ambos pudessem seguir jogando e, depois, deu ganho de causa ao clube.

No aspecto esportivo, a derrota para o Atlético foi um reforço positivo para o time catalão, que começou 2025 com uma vitória por 5 a 2 sobre o Real Madrid na Supercopa da Espanha, no segundo Clássico do ano. Pouco depois, os 'blaugrana' recuperaram a liderança do Espanhol, posição que nunca mais perderam.