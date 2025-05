Barbara Domingos passa à final do arco na etapa de Portugal da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Finalista em Paris 2024, Bárbara Domingos começou novo ciclo com nova coreografia. FIG / Divulgação

Grande nome da ginástica rítmica brasileira, Bárbara Domingos voltou às competições nesta sexta-feira (9), em Portimão, Portugal, onde acontece a quarta etapa do circuito da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, promovido pela Federação Internacional de Ginástica (FIG). A paranaense de 25 anos, que foi finalista no individual geral dos Jogos Olímpicos de Paris se apresentou em dois aparelhos: no arco, onde ficou em quarto lugar e garantiu vaga na final e na bola, onde foi a nona colocada e é a primeira reserva da decisão.

Bárbara, 10ª colocada em Paris 2024, estreou na temporada e também pela primeira vez apresentou suas novas séries visando o Campeonato Mundial, que acontecerá no Brasil em agosto, e o ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

No arco, ao som de Ciclo Sem Fim, do filme Rei Leão, ela finalizou na quarta posição com nota final de 28,350. A líder foi a bielorrussa Alina Harnasko, com 29,500. Outra brasileira, Samara Sibin, fez 25,550 e ficou na 20ª posição.

Já na disputa da bola, Bárbara atingiu 26,100 pontos e acabou em nono, sendo a primeira reserva. Samara, por sua vez, foi a 16ª colocada com 24,850 de nota.

Alina Harnasko lidera a classificação do individual geral com 57,100, após atingir 27,600 na bola. Bárbara Domingos surge na sexta posição com total de 54.400 e pode brigar por medalhas, dependendo de seu desempenho na fita e nas maças, aparelhos que serão disputados no sábado (10). Samara Sibin totaliza 50,400 e ocupa o 17º lugar.