Azarenka aplica "bicicleta" na estreia em Roland Garros

Uma das mais experientes jogadoras do circuito, ex-líder do ranking mundial e duas vezes campeã do Australian Open, a bielorrussa Victoria Azarenka conquistou uma contundente vitória em sua estreia no Aberto da França. Nesta terça-feira (27), ela venceu o duelo contra a belga Yanina Wickmayer, também de 35 anos, por 2 a 0, com um duplo 6/0.