Augusto Melo deixa Parque São Jorge, diz que é presidente do Corinthians e vai fazer B.O.

Augusto Melo deixou a sede oficial do Corinthians no Parque São Jorge na noite deste sábado dizendo ter recuperado a cadeira de presidente do clube. O mandatário, destituído na última segunda-feira após votação de impeachment pelo Conselho Deliberativo (CD), recebeu com confiança a decisão Maria Angela de Souza Ocampos, que assumiu o CD após afastamento do então presidente Romeu Tuma Jr pela Comissão de Ética do clube.

"Conselho é soberano, aqui é a democracia corintiana. Não teve golpe, foi o Conselho que me colocou de volta. Ela (Maria Angela) tem poder para isso e autonomia", afirmou Melo na saída do Parque São Jorge.

Augusto Melo se dirige agora à Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) para lavrar um boletim de ocorrências contra Douglas Deungaro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, conhecido pelo apelido de Metaleiro, que estava no prédio administrativo e teria, segundo o dirigente, o ameaçado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Metaleiro discutindo com Augusto Melo e convocando torcedores a comparecerem ao Parque São Jorge.

"Fui ameaçado e vou fazer um boletim de ocorrências", afirmou. Melo deixou as dependências do Parque São Jorge após o batalhão de choque da PM ser acionado. "Foram eles que provocaram a entrada do batalhão de choque", disse antes de se reafirmar como legítimo presidente: "Sim, hoje sou o presidente."

Entenda o caso

Augusto foi afastado da presidência do Corinthians na última segunda-feira após o Conselho Deliberativo aprovar o avanço do processo de impeachment contra ele por irregularidades no contrato com a Vai de Bet. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por por associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro. Ele alega que apenas levou a proposta ao clube, mas não teve relação com os fatos que ocorreram a seguir.

Na sexta-feira, Romeu Tuma Jr., que conduziu a reunião que culminou do impedimento de Augusto Melo, foi suspenso liminarmente do exercício de suas funções como Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. A decisão foi tomada em reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo, realizada em 9 de abril de 2025. No entanto, o dirigente ainda não foi notificado e, portanto, se mantém no posto.

É nesta decisão que Maria Angela, vice-presidente do Conselho, se baseia para assumir o posto e reconduzir Augusto Melo à presidência.

Um vídeo com Maria Angela proferindo a decisão sobre o retorno de Augusto Melo à presidência do Corinthians circulou nas redes sociais e em grupos de mensagens de membros do clube.

Então, Augusto Melo e um grupo de aliados foram até a sala da presidência na tarde deste sábado, na sede do Parque São Jorge, onde Osmar Stábile, que assumiu após o afastamento de Augusto, foi comunicado da decisão.

Uma grande confusão foi tomada no local e alguns conselheiros se revoltaram com a decisão. Por lá, também estão membros da torcida organizada Gaviões da Fiel. O Choque foi acionado para conter o tumulto.