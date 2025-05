Atual vice-campeão, Zverev avança sem sustos em Roland Garros

Vice-campeão de Roland Garros em 2024, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, venceu o americano Learner Tien (N.67) nesta terça-feira (27) e avançou à segunda rodada do Grand Slam parisiense.

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-4, em uma hora e 53 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

O alemão não teve grandes dificuldades para derrotar Tien, de 19 anos, que chegou às oitavas de final do Aberto da Austrália, em janeiro.

Campeão do ATP 500 de Munique em abril, depois de ter sido eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, Zverev chegou a Paris depois de uma eliminação na segunda rodada do ATP 500 de Hamburgo, sua cidade natal.