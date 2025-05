Atropelamento deixa cerca de 14 feridos no entorno do estádio durante partida entre Barcelona e Espanyol

Um acidente fora do Estádio RCDE, em Barcelona, assustou os torcedores que se dirigiam para acompanhar o clássico entre Espanyol e Barcelona , válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

As informações são do Marca. Segundo o jornal espanhol, a polícia local trabalha com a possibilidade do motorista ter perdido o controle. Algumas pessoas ficaram presas contra uma grade por conta do acidente.