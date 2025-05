Ator Duda Nagle resiste por seis rounds, mas é superado por Popó no Fight Music Show

Duda Nagle sofreu cinco knockdowns, mas foi até o gongo final do sexto round e saiu ovacionado pela plateia em São Paulo. Canal Combate / Reprodução

Acelino "Popó" Freitas venceu a sexta edição do Fight Music Show, realizado neste sábado (17), em São Paulo. O destaque, no entanto, foi o ator Duda Nagle, adversário do boxeador. Em sua estreia no boxe, ele aguentou até o gongo final, se levantou após cinco knockdowns e foi aplaudido de pé pela torcida. Na pontuação dos juízes, o resultado foi unânime (60-49, 60-49, 60-48) para Popó.

— Parabéns, cara, seu aniversário hoje. Eu não queria, na verdade, um presente desses. Mas tem algo que a gente escolhe na vida, é ser presenteado. Eu te dei esse presente, mas foi você que deu esse presente para essas pessoas aqui. Ao contrário de Bambam, ao contrário de Dublê e de muitos que aqui sobem, você fez completamente diferente, fez o que nem lutador profissional aguentaria aqui. Sua filhinha hoje está orgulhosa de você — disse Popó a Duda, conforme o Globo Esporte.

O ator, por sua vez, disse estar honrado por ter lutado com Popó.

— Uma tremenda honra, eu admiro muito a trajetória dele. Sou um ator que quero fazer cinema de ação, contar a história de grandes campeões como ele, acredito muito no potencial do Brasil para isso. Eu só podia fazer meu melhor. A partir do segundo round, vi que já estava embaçado só na questão de sobrevivência e de honra. Meu time me deu suporte total pra seguir na batalha — disse o ator.

Duda começou recuando e evitando o confronto direto, enquanto Popó o cercava com calma. Mesmo pressionado, o ator resistiu aos primeiros ataques e chegou ao final do round inicial. No segundo e terceiro assaltos, Popó manteve o controle, mas sem forçar o nocaute.

No quarto round, Popó acelerou e começou a derrubar Duda repetidamente, com golpes duros e precisos. Ainda assim, o ator surpreendeu ao sempre se levantar, resistindo até o sexto round. Apesar das várias quedas, o ator saiu ovacionado por não ter sido nocauteado pelo boxeador.