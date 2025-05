Atlético de Madrid só empata com o Alavés e se distancia da briga pelo título no Espanhol

O Atlético de Madrid complicou ainda mais as suas remotas chances de brigar pelo título do Campeonato Espanhol ao ficar no empate sem gols com o Alavés na manhã deste sábado, no estádio Mendizorrotza, em partida válida pela 34ª rodada da competição.

Com o resultado, a equipe do técnico argentino Diego Simeone chegou aos 67 pontos, sustentou a terceira posição na classificação, mas pode ver a distância para os dois líderes do torneio nacional (Barcelona e Real Madrid) aumentar no decorrer da rodada do fim de semana.

O Alavés, que faz uma campanha bastante irregular, continua flertando com a ameaçada do rebaixamento. A equipe contabiliza 35 pontos e complicou ainda mais a sua situação ao perder a chance de vencer o jogo diante de seus torcedores.

Após o tropeço, o Atlético de Madrid volta a campo no próximo fim de semana e recebe o Real Sociedad, no sábado, em busca de uma reabilitação. O Alavés entra em campo no dia seguinte e visita o Athletic de Bilbao.

Em um jogo de poucas emoções, a partida ficou marcada por muita disputa no meio-campo e sem grande inspiração ofensiva. Na melhor chance que teve na primeira etapa, Julian Álvarez recebeu cruzamento de Rodrigo De Paul, se livrou da marcação, mas errou o alvo no momento da conclusão.

A situação se complicou ainda mais quando o atacante argentino acabou recebendo cartão vermelho por falta em Garcéz. Com um homem a menos, a equipe de Madri perdeu ainda mais força ofensiva e viu sua chance de vitória diminuir.