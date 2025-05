Sabalenka vence mais uma e avança às oitavas em Roland Garros

Líder do ranking mundial e principal favorita ao inédito título do Aberto da França, a bielorrussa Aryna Sabalenka está classificada para as oitavas de final, após eliminar a sérvia Olga Danilovic, 34ª da classsificação da WTA, em sets diretos (6/2 e 6/3) em 1h19min de jogo.