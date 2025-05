Aryna Sabalenka vence Coco Gauff e é tricampeã em Madri

Sabalenka comemora terceiro título na Espanha. OSCAR DEL POZO / AFP

Aryna Sabalenka voltou a confirmar que é a jogadora a ser batida no circuito feminino de tênis.

Na decisão do WTA 1000 de Madrid, neste sábado (3), na Espanha, a bielorrussa derrotou a estadunidense Coco Gauff, quarta do mundo, por 2 a 0. A partida, de 1h39min de duração, teve parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

Este foi o 10º confronto entre elas e a quinta vitória da número 1 do mundo, que em Madri disputou sua quarta final e conquistou seu terceiro troféu. Com o resultado, Sabalenka igualou a tcheca Petra Kvitová, que também venceu o torneio em três oportunidades.

Na carreira, a bielorrusa agora acumula 20 títulos em 37 finais disputadas. Na temporada, a tenista de 26 anos ganhou seu terceiro torneio em seis decisões.

Como foi a decisão

O set inicial foi de domínio de Sabalenka, que conseguiu três quebras de saque contra uma de Gauff. A norte-americana disputou a 11ª final da carreira e perdeu apenas pela segunda vez.

A atual campeã do US Open e do WTA Finals havia vencido as últimas sete decisões que disputou. Apesar da derrota, ela vai avançar uma posição no ranking, passando para o terceiro lugar.

Gauff passará a ser número 3 do mundo. OSCAR DEL POZO / AFP

Com 12 bolas vencedoras (winners) contra sete da adversária, a bielorrussa fechou a primeira parcial em 6/3, após 35 minutos.

No segundo set, Coco Gauff mudou sua forma de jogar e conseguiu forçar erros de Sabalenka, que acabou perdendo o saque no terceiro game (2 a 1). Mas quando sacava para empatar a partida, a estadunidense não conseguiu confirmar a vantagem e perdeu o serviço no 10º game. As duas jogadoras confirmaram os saques seguintes e a decisão foi para o tie-break.