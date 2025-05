Arthur Elias prevê desafio em 'alto nível' da seleção brasileira em amistoso contra o Japão

O técnico Arthur Elias prevê dois "grandes jogos" amistosos entre as seleções do Brasil e do Japão, a serem disputados nesta sexta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, e segunda-feira (dia 2), às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Os jogos servem de preparação para a disputa da Copa América, que começa em 12 de julho no Equador. "O Japão é sempre um desafio em alto nível. Serão jogos equilibrados como sempre. Grandes jogos", disse Arthur Elias, que aproveitou para destacar as características das equipes.

"As jogadoras brasileiras são criativas e fortes no confronto um contra um, enquanto as japonesas são dinâmicas o jogo inteiro e muito inteligentes", afirmou o treinador.