Arsenal vence e vai à Champions em dia de despedidas de Vardy e Goodison Park

O Arsenal garantiu o segundo lugar na Premier League pela terceira temporada consecutiva e confirmou sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada após a vitória em casa por 1 a 0 contra o Newcastle (3º) neste domingo (18).

Atrás dos 'Gunners', o suspense atinge o ápice antes da última rodada: cinco times estão separados por apenas um ponto, do Newcastle (3º) ao Nottingham Forest, sétimo e ainda com chances de se classificar para a Champions.

Além dos resultados, houve duas despedidas emocionantes nos gramados ingleses: a do Everton no Goodison Park, seu tradicionalíssimo estádio, e a do veterano Jamie Vardy no Leicester, marcando seu 200º gol em sua 500ª e última partida.

- Rice marca gol da vitória -

Vice-líder desde o final de dezembro, o Arsenal viu o Newcastle ficar a apenas dois pontos de distância antes da partida deste domingo no Emirates.

Os 'Magpies' chegaram em ótima fase, com o Arsenal mergulhado em dúvidas após apenas uma vitória nas últimas seis partidas do campeonato (com quatro empates e uma derrota).

A equipe comandada pelo técnico Mikel Arteta venceram graças a uma espetacular atuação do goleiro espanhol David Raya, com várias defesas decisivas, e Declan Rice, com um chute potente de fora da área no início do segundo tempo (55') após um passe do capitão Martin Odegaard.

A festa foi completada com o retorno do centroavante Kai Havertz, lesionado desde fevereiro, que substituiu Bukayo Saka aos 76 minutos.

Já o Newcastle ainda precisa lutar para terminar em terceiro e nem sequer garantiu uma vaga entre os cinco primeiros da Liga dos Campeões. Chelsea (4º) e Aston Villa (5º) têm o mesmo número de pontos enquanto Manchester City (6º) e Nottingham (7º) estão um ponto atrás.

O Forest reavivou suas esperanças de classificação para a Liga dos Campeões ao vencer o West Ham por 2 a 1. O clube das Midlands jogará uma 'final' valendo vaga na Champions contra o Chelsea no próximo domingo.

- Alegria e lágrimas em Liverpool -

Também neste domingo, o Everton disputou seu último jogo no icônico Goodison Park, inaugurado em 1892.

Os Toffees venceram por 2 a 0 o já rebaixado Southampton na partida que abriu a jornada.

Os torcedores do Everton se reuniram horas antes do início do jogo para cantar e exibir bandeiras e sinalizadores em clima de festa, sob um sol de quase verão, nas ruas ao redor do estádio.

Vários deles ficaram emocionados ao ouvir o hino do clube.

As comemorações continuaram durante toda a partida, graças à vitória do Everton em um jogo sem importância para a classificação.

O senegalês Iliman Ndiaye, que marcou dois gols (6' e 45'+2), entrará para a história como o último artilheiro em Goodison Park.

Depois de mais de 130 anos, o Everton jogará a próxima temporada em um novo estádio construído a apenas 5 km de distância e com capacidade para 53.000 espectadores.

O Goodison Park, no entanto, não desaparecerá, já que o Everton anunciou há alguns dias que o antigo estádio, com capacidade para 39.571 pessoas, se tornará a nova casa de sua equipe feminina.

- Adeus a uma lenda -

Outra página da história foi virada neste domingo em Leicester, onde o herói local Jamie Vardy jogou sua 500ª e última partida, treze anos após a primeira, marcando o 200º gol na vitória sobre o Ipswich (2 a 0).

O atacante de 38 anos comemorou com sua fúria habitual antes de levantar a bandeirinha de escanteio diante de uma torcida devota.

Vardy deixará os 'Foxes' no final da temporada atual e optou por não participar do último jogo da liga contra o Liverpool no próximo fim de semana para se despedir no King Power Stadium.

O público celebrou o adeus ao ídolo exibindo milhares de bandeiras azuis e brancas, fornecidas pelo clube, nas quais estava escrito 'Thank you, Vards' ('Obrigado, Vards').

Seus companheiros de equipe fizeram um corredor de honra em sua homenagem quando ele deixou o campo (80'), enquanto os torcedores cantavam "Só existe um Jamie Vardy".

Vardy surpreendentemente venceu a Premier League em 2016 com um time lendário que incluía N'Golo Kanté e Riyad Mahrez, entre outros, e a FA Cup em 2021.

"Aproveitei cada minuto disso", disse Vardy aos torcedores do Leicester, falando em campo após o término do jogo.

"Estou ansioso para acompanhar o clube que amo. Do fundo do meu coração, obrigado por acolherem a mim e à minha família como sendo seus. Espero ter retribuído."

--- Resultados da 37ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sexta-feira:

Aston Villa - Tottenham 2 - 0

Chelsea - Manchester United 1 - 0

- Domingo:

Everton - Southampton 2 - 0

West Ham - Nottingham 1 - 2

Brentford - Fulham 2 - 3

Leicester - Ipswich Town 2 - 0

Arsenal - Newcastle 1 - 0

- Segunda-feira:

(16h00) Brighton - Liverpool

- Terça-feira:

(16h00) Crystal Palace - Wolverhampton

Manchester City - AFC Bournemouth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 83 36 25 8 3 83 37 46

2. Arsenal 71 37 19 14 4 67 33 34

3. Newcastle 66 37 20 6 11 68 46 22

4. Chelsea 66 37 19 9 9 63 43 20

5. Aston Villa 66 37 19 9 9 58 49 9

6. Manchester City 65 36 19 8 9 67 43 24

7. Nottingham 65 37 19 8 10 58 45 13

8. Brentford 55 37 16 7 14 65 56 9

9. Brighton 55 36 14 13 9 59 56 3

10. Fulham 54 37 15 9 13 54 52 2

11. AFC Bournemouth 53 36 14 11 11 55 43 12

12. Crystal Palace 49 36 12 13 11 46 48 -2

13. Everton 45 37 10 15 12 41 44 -3

14. Wolverhampton 41 36 12 5 19 51 64 -13

15. West Ham 40 37 10 10 17 43 61 -18

16. Manchester United 39 37 10 9 18 42 54 -12

17. Tottenham 38 37 11 5 21 63 61 2

18. Leicester 25 37 6 7 24 33 78 -45

19. Ipswich Town 22 37 4 10 23 35 79 -44

20. Southampton 12 37 2 6 29 25 84 -59

