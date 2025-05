Argentino e espanhol decidem título do ATP Challenger de Porto Alegre

O Brasil está fora da decisão do ATP Challenger 50 – Brasil Tennis Open, que está sendo disputado nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. As semifinais foram jogadas neste sábado (3) e o espanhol Nikolas Sánchez Izquierdo e o argentino Santiago Rodríguez Taverna garantiram classificação para a decisão, que acontece no domingo (4), às 12h. Os jogos do Brasil Tennis Open tem entrada gratuita mediante retirada antecipada pelo site appticket.