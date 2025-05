Argentino é campeão do ATP Challenger de Porto Alegre

Santiago Taverna e o troféu do Brasil Tennis Open.

O argentino Santiago Rodríguez Taverna é o campeão do ATP Challenger 50 – Brasil Tennis Open , que foi disputado nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil , em Porto Alegre. Na decisão, neste domingo (4), ele derrotou o espanhol Nikolas Sánchez Izquierdo , de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (8/6), após 2h46min de partida.

Número 261 do ranking mundial, o tenista de 25 anos está ganhando 65 posições e será 196º colocado na atualização a ser feita pela ATP na segunda-feira (5) .

Este foi o segundo título challenger de sua carreira. Anteriormente, ele havia vencido em Buenos Aires, em 2022. Pelo título, além dos 50 pontos, Taverna também levou um prêmio de US$ 8.350 (R$ 47,2 mil) .

— Muito feliz por ter conquistado o título em Porto Alegre, neste clube maravilhoso, com esta torcida calorosa. Estou tendo um excelente início de temporada, com bons resultados, e esse título de challenger. Meu objetivo é seguir fazendo o que faço de melhor, corrigindo meus erros e subindo no ranking — comemorou o campeão.