Arena Barueri é interditada pela FPF, e Leila vê represália por se opor a Reinaldo na CBF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira a interdição da Arena Barueri, estádio considerado a segunda casa do Palmeiras. A entidade justificou a decisão em função de "reformas e impossibilidade de realização de jogos com público". O veto vale somente para partidas da FPF.

O clube manda os jogos em Barueri quando está impossibilitado de utilizar o Allianz Parque. Apesar de a decisão não ter interferência nas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como Brasileirão e Copa do Brasil, ela tem efeito em competições das categorias de base e do futebol feminino.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou na Arena Barueri contra os rivais Corinthians e São Paulo, e venceu ambas as partidas.

Segundo apurou o Estadão, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, entende que a atitude da FPF se trata de abuso de poder e retaliação pelo fato do clube alviverde não ter apoiado a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, ao comando da CBF. O clube é um dos signatários da chapa de Samir Xaud, que será candidato único no pleito.