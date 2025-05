Árbitro desmente diretor do Flamengo sobre invasão de vestiário em partida contra o Palmeiras

O árbitro Ramon Abatti Abel desmentiu o diretor do Flamengo José Boto sobre uma tentativa de invasão do vestiário da arbitragem por parte de um dirigente do Palmeiras. A acusação veio após a vitória flamenguista no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Abatti Abel assinou, nesta segunda-feira, um adendo à súmula da partida de domingo. No documento, o juiz se diz surpreendido pelas falas de Boto. "Não houve qualquer invasão ao vestiário da arbitragem", diz um trecho.

"Por fim, ressalto que, durante toda a nossa permanência no local, fomos tratados com respeito e cordialidade tanto por parte do clube mandante quanto do visitante", conclui.

José Boto mencionou a suposta invasão após a partida, em entrevista a jornalistas. O diretor flamenguista não citou qual dirigente palmeirense teria protagonizado o ato. "Segunda vez que tenho que vir aqui falar de arbitragem. Não é nossa maneira de falar, mas depois de ouvir a coletiva do treinador do Palmeiras e de ter visto um dirigente do Palmeiras a pontapé invadir o vestiário do árbitro, nós temos que vir falar uma objeção", disse.

A derrota do Palmeiras foi acompanhada de reclamações do lado alviverde. O goleiro Weverton criticou a marcação de um pênalti a favor do Flamengo.

"O árbitro tem de ter autonomia, ele viu, estava na frente dele, quando vê na TV, óbvio que qualquer contato parece que é falta. O árbitro vai ao VAR em todo lugar, dura 30 segundos, olha e volta. Aqui demora, três, quatro, cinco minutos, rola discussão entre eles. Não é a função do VAR, é para corrigir erros óbvios e claros. Quando há dúvida, não tem de chamar. Não é para o Palmeiras, todo fim de semana alguém é beneficiado, alguém é prejudicado. É o futebol, não é o problema de um, é de todos" disse.