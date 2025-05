Após título em Roma, Alcaraz retoma número 2 do ranking; Sinner segue com folga na liderança

Campeão do Masters de Roma, Alcaraz voltou a ocupar a segunda posição. TIZIANA FABI / AFP

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) atualizou nesta segunda-feira (19) o ranking mundial e o espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Masters 1000 de Roma, retomou a segunda posição, superando o alemão Alexander Zverev. Com 8.850 pontos, ele está a 1.530 do líder Jannik Sinner, que voltou a jogar depois de três meses de suspensão por doping e que foi seu adversário na final na capital italiana.

O próximo torneio a ser disputado por eles será o Aberto da França, em Roland Garros, que começa no dia 25. Atual campeão, Alcaraz defende 2000 pontos e só tem a perder, caso não revalide o título. Sinner defende 800 pontos ganhos pela semifinal atingida em 2024 e, dessa forma, não terá sua liderança ameaçada.

No top 10, além da troca de posições entre Alcaraz e Zverev, o italiano Lorenzo Musetti, semifinalista em Roma, superou o australiano Alex de Minaur e assumiu a oitava colocação, a melhor de sua carreira.

Situação dos brasileiros

Fonseca é o número 1 do Brasil. André Gemmer / Divulgação/CBT

Entre os brasileiros, João Fonseca segue como único integrante do top 100. O carioca manteve a 65ª posição com 907 pontos.

Após cair na segunda fase em Roma, o paranaense Thiago Wild deu um salto de oito posições e chegou ao 112º lugar. Já o cearense Thiago Monteiro perdeu 24 postos e agora é o 130º do mundo, três colocações à frente do paulista Felipe Meligeni, que caiu três lugares. Gustavo Heide fecha a lista de brasileiros entre os 200 melhores. O paulista, que perdeu 12 posições, é o número 194 do ranking.

Corrida para o ATP Finals

Na Corrida para a disputa do ATP Finals, que reunirá os oito melhores da temporada, Carlos Alcaraz assumiu a primeira posição com o título em Roma, seguido por Jannik Sinner.

A surpresa é o sérvio Novak Djokovic, que é apenas o 10º colocado e hoje estaria fora do evento que acontecerá em Turim, na Itália. O brasileiro João Fonseca está em 28º lugar. O argentino Francisco Cerúndolo é o oitavo e seria o representante sul-americano no torneio.

Brasileiro é segundo na Corrida para o Next Gen

Atual campeão do ATP Next Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores sub-20 do ano, João Fonseca está na segunda posição. Com 750 pontos, ele está a 900 do tcheco Jakub Mensik, que lidera a lista.

Mais dois brasileiros surgem entre os 100 melhores deste ranking. Pedro Rodrigues é o 31º e Gustavo Ribeiro é o 69º colocado.

Confira o Top 10 da ATP:

1 - Jannik Sinner (ITA) - 10.380 pontos

2 - Carlos Alcaraz (ESP) - 8.850

3 - Alexander Zverev (ALE) - 7.285

4 - Taylor Fritz (EUA) - 4.625

5 - Jack Draper (GBR) - 4.610

6- Novak Djokovic (SER) - 4.050

7 - Casper Ruud (NOR) - 3.905

8 - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.860

9 - Alex de Minaur (AUS) - 3.635

10 - Holger Rune (DIN) - 3.440

Confira os 5 melhores brasileiros:

65 - João Fonseca - 907

112 - Thiago Wild - 513

130 - Thiago Monteiro - 454

133 - Felipe Meligeni - 446

194 - Gustavo Heide - 287

Confira a Corrida para o ATP Finals:

1 - Carlos Alcaraz (ESP) - 3.740

2 - Jannik Sinner (ITA) - 2.650

3 - Jack Draper (GBR) - 2.490

4 - Alexander Zverev (ALE) - 2.475

5 - Casper Ruud (NOR) - 2.025

6 - Lorenzo Musetti (ITA) - 1.800

7 - Alex de Minaur (AUS) - 1.785

8 - Francisco Cerúndolo (ARG) - 1.665