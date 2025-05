Fim da parceria: Djokovic confirmou que vai a Roland Garros solo

O torneio de Roland Garros acontece entre 25 de maio e 8 de junho. Fabrice Coffrini / AFP

De olho na preparação para a disputa do torneio de Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic reforçou a sua intenção de seguir sem um treinador em entrevista coletiva antes de sua estreia no ATP 250 de Genebra. Assim, o número 6 do mundo encerra a onda de especulações sobre o assunto desde que rompeu a sua parceria com o britânico Andy Murray.

— No momento, não estou procurando um treinador. Não acho que haja necessidade de pressa nesse sentido e estou à vontade com as pessoas que fazem parte do meu staff, comentou Djoko.

Diante deste novo cenário, o tenista elegeu o amigo e antigo parceiro de duplas Dusan Vemic, como o seu técnico já para a competição que vai ser realizada em Genebra.

— Dusan, o capitão da seleção sérvia da Copa BJK, esteve na minha equipe há alguns anos e também vai ocupar essa função em Roland Garros. Boris Bosnjakovic, que está aqui como analista, vai ser o assistente técnico. Depois disso vamos ver o que vai acontecer, declarou.

Prestes a fazer 38 anos, ele reconhece estar em uma fase "diferente" da carreira. No entanto, ele garante que a fome por títulos ainda o mantém "ativo". — Não estou acostumado a perder jogos em rodadas iniciais. Isso não me acontecia há 20 anos, mas sabia que momentos assim iriam surgir. Ainda tenho vontade de ganhar Grand Slams e estar entre os melhores do mundo. É por isso que jogo em busca de troféus, finalizou.

Leia Mais Thiago Wild estreia com vitória no quali de Roland Garros; Felipe Meligeni fica de fora