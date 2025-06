Após Olympique de Marselha em 1993, PSG se torna 2º time francês a vencer a Champions

Após o inédito título da Liga dos Campeões conquistado neste sábado (31) com uma goleada de 5 a 0 diante da Inter de Milão em Munique, o Paris Saint-Germain encerrou uma longa espera de 32 anos para o futebol francês.

O Olympique de Marselha havia sido até então o único clube do país a conseguir essa façanha na edição de 1993, numa final disputada contra o Milan (1-0), por coincidência, na mesma cidade alemã.

No 'pódio' dos campeões do maior torneio europeu de clubes, o Real Madrid segue reinando absoluto com 15 títulos.