Antigo alvo de Grêmio e Botafogo, técnico leva América para final inédita no México

André Jardine é o atual tricampeão mexicano JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Alvo do Grêmio e do Botafogo nas últimas temporadas, André Jardine levou o América a mais uma final no México.

Atual tricampeão, a equipe do técnico gaúcho bateu o Cruz Azul nas semifinais da edição do campeonato deste ano.

Após sair perdendo o jogo de volta por 1 a 0, a equipe conseguiu a virada por 2 a 1. O adversário na decisão será o Toluca.

Além da chance de levar o clube a um inédito tetracampeonato, Jardine também poderá se tornar o primeiro técnico a vencer quatro títulos consecutivos da Liga MX.

O América testou o coração do seu torcedor. Após perder a partida de 1 a 0, a equipe saiu em desvantagem no jogo de volta.

Mas com os dois gols, Henry Martín e Cristian Borja fizeram na segunda etapa, o América confirmou a classificação.

— Esse time tem o DNA de vencedor, é impressionante. Ninguém desiste jamais. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores e de trabalhar numa instituição potente como é o América. O sonho do tetra está vivo e vamos em busca dele — celebrou o treinador de 45 anos, que foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio 2020 e passou por São Paulo e Atlético de San Luis, do México, antes de chegar ao América, em junho de 2023.

Passagens pela Dupla

Após passagens pela base do Grêmio e do Inter e ter treinado o time principal do São Paulo, Jardine completará dois anos de trabalho no México.

Apesar do pouco tempo no Exterior, o gaúcho é o mais vencedor da história do clube da capital, com seis títulos conquistados no período — e dentre eles, o cobiçado tricampeonato mexicano consecutivo.

Em 108 anos de história, América, considerado o maior clube do país, pode ser tetracampeão pela primeira vez, um feito que apenas o arquirrival Chivas conseguiu até hoje, entre 1958 e 1962, mas comandado por dois treinadores diferentes.

— Seria inimaginável antes, mas chegamos — comemora Jardine.

Caminho até o tetra

O América terá o quarto adversário diferente no caminho pelo tetracampeonato.

Depois das conquistas sobre Tigres, Cruz Azul e Monterrey nos primeiros três títulos, o adversário da vez é o Toluca, que vem de uma fila de 15 anos sem conquistas, e conta com os brasileiros Helinho, ex-São Paulo e Luan, ex-Palmeiras, além do experiente treinador argentino Antonio Mohamed, conhecido como "El Turco", que treinou o Atlético Mineiro em 2022, e tem longa história no país. O duelo terá nos bancos de reservas dois tricampeões mexicanos.

Vaga no Mundial

Além da decisão do campeonato mexicano, o América também se prepara pra enfrentar o Los Angeles FC em jogo único nos Estados Unidos, em confronto que define a última vaga classificatória para o Mundial de Clubes da Fifa, em junho.

Caso avance, o time mexicano jogará o torneio no Grupo D, ao lado do Flamengo, do Chelsea e do Espérance, da Tunísia.