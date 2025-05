Ángel Di María retorna ao Rosario Central, clube que o revelou

Depois de 18 anos na Europa, Ángel Di María está de volta ao futebol argentino para jogar no Rosario Central, clube que o revelou, anunciou a equipe nesta quinta-feira (29).

"Nossa história tem mais páginas a serem escritas", destacou o Central em uma publicação nas redes sociais, que inclui um vídeo com imagens de Di María com a camisa dos 'Canallas'.

Nascido em 14 de fevereiro de 1988 em Rosário, Di María foi campeão do Mundo com a seleção argentina em 2022. Além disso, conquistou os títulos da Copa América em 2021 e 2024, e foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.

O 'Fideo', como é chamado, estreou como profissional no Rosario Central em 2005 e, dois anos depois, iniciou sua trajetória na Europa, com passagem por grandes clubes do continente como Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus.