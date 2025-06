Andreeva vai às oitavas em Roland Garros e enfrentará jogadora que condenou invasão da Ucrânia

Mirra Andreeva é a número 6 do ranking mundial de tênis. JULIEN DE ROSA / AFP

A adolescente russa Mirra Andreeva, grande sensação da temporada no circuito feminino, está classificada para as oitavas de final do Aberto da França. Neste sábado (31), na quadra Suzanne Lenglen, ela derrotou Yulia Putintseva, nascida em Moscou mas que desde 2012 defende o Cazaquistão, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em 1h18min de partida.

Número 6 do ranking mundial, Andreeva atingiu algumas marcas expressivas com a vitória. Aos 18 anos e 26 dias, ela é a mais jovem jogadora a conquistar 30 vitórias em torneios do circuito feminino antes do final de Roland Garros, desde a sua compatriota Maria Sharapova em 2005.

O outro feito atingido por ela foi o de 10 vitórias no saibro parisiense, o que a torna a jogadora de menor idade a atingir o número, desde a suíça Martina Hingis em 1997, com apenas 16 anos e 238 dias.

Nacionalidade de Kasatkina

Posições políticas de Daria Kasatkina desagradaram o governo russo. DIMITAR DILKOFF / AFP

A adversária de Mirra Andreeva nas oitavas de final em Roland Garros também nasceu na Rússia. Daria Kasatkina, 28 anos, que mudou de nacionalidade no começo deste ano. Neste sábado, ela bateu a espanhola Paula Badosa, 10ª do mundo, por 6/1 e 6/5, em 1h33min de partida.

Os motivos que levaram a atual número 17 do ranking a mudar de bandeira foram dois: sua orientação sexual e a invasão da Ucrânia.

Kasatikina se assumiu lésbica em 2022, quando divulgou o seu relacionamento com a patinadora artística Natalia Zabiiako. Os direitos LGBT+ são restringidos no território russo. Desde então, ela optou por não voltar ao país de origem.

Além da questão pessoal, ela também se posicionou publicamente contra a invasão da Rússia ao território da Ucrânia. Estes dois fatores desagradaram o governo russo, afinal, ela era até então a tenista número 1 do país, posto hoje ocupado por Mirra Andreeva.