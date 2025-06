Andreeva e Pegula vencem e vão às oitavas de Roland Garros; Badosa é eliminada

A tenista russa Mirra Andreeva, de 18 anos, eliminou com facilidade a cazaque Yulia Putintseva (31ª) na terceira rodada de Roland Garros e avançou às oitavas de final do torneio.

Andreeva, que foi semifinalista no saibro parisiense em 2024 aos 17 anos, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, na quadra Suzanne-Lenglen.

A tenista de origem catalã, nascida em Nova York e semifinalista do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, perdeu por 6-1 e 7-5 para uma adversária a quem já havia enfrentado em seis ocasiões - embora Kasatkina tenha competido sob a bandeira russa nas seis anteriores - com três vitórias para cada.