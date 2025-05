Ancelotti explica por que não convocou Neymar para Seleção Brasileira e diz: "Contamos com ele"

Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação como treinador da Seleção Brasileira sem Neymar . O italiano de 65 anos explicou, com poucas palavras, que o fato de o astro do Santos não estar em sua melhor forma física foi determinante para deixar o atleta de fora da lista, divulgada nesta segunda-feira (26), na sede da CBF.

O técnico foi enfático, porém, ao dizer que conta com Neymar no futuro , quando o atacante estiver plenamente recuperado:

— O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele.

Recados e fardamento

Antes de começar a falar, o italiano recebeu um recado de Carlos Alberto Parreira e ganhou, das mãos de Luiz Felipe Scolari, uma jaqueta da Seleção Brasileira, como símbolo de que Felipão estava passando o bastão ao italiano. Hoje coordenador do Grêmio, ele foi o último técnico campeão do mundo com o Brasil, em 2002.