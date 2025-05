Ancelotti é o 'melhor' para recolocar Brasil no topo, opina Zico

O histórico de Carlo Ancelotti para tirar o melhor dos jogadores brasileiros o torna o mais indicado para recolocar a Seleção Brasileira no topo, disse em entrevista à AFP o ídolo do Flamengo Zico.

"Ancelotti jogou com jogadores brasileiros, foi um treinador campeão com jogadores brasileiros em várias equipes, sempre elogiou os jogadores brasileiros e os colocou em uma posição para ajudá-los", disse o 'Galinho' em entrevista à AFP no Japão, onde trabalha como conselheiro do Kashima Antlers.