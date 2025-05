Ancelotti é informado de queda de Ednaldo, mas avisa que vai cumprir contrato com a CBF

Carlo Ancelotti assume a Seleção no dia 26 de maio. LLUIS GENE / AFP

O interventor da CBF, Fernando Sarney, já afirmou que "não vai mexer" no acordo. De acordo com o ge, a posição de Ancelotti é a mesma. O italiano foi avisado por interlocutores da queda de Ednaldo no fim da noite de quinta-feira (15), no horário de Madri, e garantiu que nada muda. Seu contrato é com a CBF, não com Ednaldo, disse o treinador.

Ancelotti transpareceu tranquilidade ao saber da notícia. A delicada situação política da CBF foi tema das negociações com o treinador, conduzidas pelo intermediário Diego Fernandes. O italiano estava ciente do risco de mudança no comando da entidade.

O italiano recebeu sinalizações de opositores de Ednaldo de que eles aprovavam o acerto com o técnico e nada fariam para mudar a situação em caso de afastamento do presidente. Nos bastidores da CBF existe um consenso: a Seleção Brasileira precisa ser separada das questões políticas e eleitorais.

Fernando Sarney tem pressa para convocar novas eleições, e um grupo formado por 19 federações deve sinalizar um nome para concorrer à presidência em breve.