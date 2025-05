Ancelotti desembarca no Rio de Janeiro para assumir a Seleção Brasileira

Ancelotti desembarcou no Galeão na noite deste domingo. Rafael Ribeiro/CBF

O novo técnico da Seleção Brasileira já está no Rio de Janeiro. Vindo de Madri, na Espanha, o italiano Carlo Ancelotti desembarcou no Aeroporto do Galeão na noite deste domingo (25). Nesta segunda-feira (26), ele será apresentado oficialmente pela CBF.

Antes da primeira entrevista à frente do cargo, o técnico anunciará a lista de convocados para as duas próximas rodadas das Eliminatórias. No dia 5 de junho, o Brasil enfrentará o Equador, em Guayaquil. No dia 10, receberá em São Paulo, na Arena Corinthians, o Paraguai. A cerimônia está agendada para as 15h desta segunda, em um hotel na Barra da Tijuca.

Ex-comandante do Real Madrid, o italiano de 65 anos será o terceiro profissional a comandar a Seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, sucedendo Fernando Diniz e Dorival Júnior.

O italiano chega com a missão de melhorar o desempenho e a classificação da equipe, que figura na quarta colocação, com 21 pontos, atrás da Argentina, que tem 31, Equador, que tem 31, e Uruguai, com os mesmos 21.