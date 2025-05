Ancelotti cita ex-jogadores de Grêmio e Inter em apresentação

— Bom, a minha conexão com o Brasil começou muito cedo, nos anos 1980 com companheiros como Falcão, como Toninho Cerezo... depois, passando os anos, eu treinei 34 jogadores do Brasil. Nomear todos, eu posso fazer, porque tenho boa memória, mas me parece uma falta de respeito aos que eu me esqueço. Mas foram os melhores: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Pato, Kaká, Douglas Costa, Marcelo, Cafu, Dida, Roque Junior, Emerson, Marcio Moroso, um montão.