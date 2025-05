Alvo do Real Madrid, Xabi Alonso deixará clube alemão

Treinador do Bayer Leverkusen comandou conquista invicta da Bundesliga 2023/2024. Ina FassBender / AFP

O Bayer Leverkusen confirmou nesta sexta-feira (9) que Xabi Alonso deixará o clube após o fim da temporada europeia. O espanhol é um dos nomes cotados para assumir o Real Madrid após a saída de Carlo Ancelotti, que pode ser confirmada neste domingo.

O ex-volante tem no clube alemão seu primeiro grande trabalho como treinador — antes havia atuado na base do Real Madrid e no Real Sociedad B. Com o Leverkusen, conquistou o título inédito — e de forma invicta — do Campeonato Alemão na temporada 2023/2024. No mesmo período foi campeão da Copa da Alemanha e finalista da Liga Europa.

Desejo de Xabi Alonso

O clube alemão informou que revelará o substituto do treinador espanhol em momento oportuno. O contrato de Xabi tinha validade até a metade de 2026. A quebra de contrato, segundo o clube, surgiu do desejo do ex-volante.

— Eu devo muitos agradecimentos ao Bayer Leverkusen, aos meus jogadores e equipe, todos os empregados do clube e por fim, mas não menos importante, aos fãs — disse Xabi ao site do clube, e continuou:

— O Bayer está pronto para o futuro. O caminho positivo seguirá e eu estou animado em poder acompanhá-lo.

Ancelotti de saída

A expectativa é de que Xabi seja o próximo treinador do Real Madrid. O clube da capital espanhola tem um temporada abaixo do esperado — com eliminação nas quartas de final da Champions League, derrota final da Copa do Rei e com quatro pontos a menos que o rival Barcelona a quatro rodadas do fim do campeonato nacional.