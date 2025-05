Alcaraz vence Sinner e conquista Masters 1000 de Roma

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do ranking mundial, conquistou o Masters 1000 de Roma neste domingo (18) ao derrotar na final, por 7-6 (7/5) e 6-1, o número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, que voltou às quadras após uma suspensão de três meses.

Alcaraz, que se tornará o segundo jogador no novo ranking da ATP na segunda-feira, já acumula 19 títulos aos 22 anos, incluindo três nesta temporada.

Ele chega a Roland Garros (de 25 de maio a 8 de junho) com um retrospecto de 16 vitórias e apenas uma derrota no saibro, confirmando que é o atual dominado nessa superfície.

"É maravilhoso poder vencer aqui, algo incrível. A verdade é que foi difícil por causa da lesão... Este torneio foi algo muito especial. Todos nós estivemos muito unidos, minha família e minha equipe, então isso me dá muita confiança para Paris", disse Alcaraz após o triunfo.

O vencedor de Roland Garros de 2024 dissipou completamente qualquer dúvida sobre a lesão no adutor direito que o impediu de jogar o Masters 1000 de Madri.

Em uma partida de alta tensão entre dois jogadores que têm tudo para reinar no tênis na próxima década, ambos começaram sólidos, sem conceder uma quebra, até chegarem ao tiebreak no primeiro set, no qual Alcaraz acabou tendo mais sucesso nos pontos decisivos.

Depois do equilíbrio no primeiro set, no qual chegou a ter dois break points e um set point a seu favor quando estava 6-5, Sinner, com menos experiência e um desconforto, desmoronou na segunda parcial, enquanto o espanhol ganhou confiança e se arriscou mais, o que o levou até a vitória.

- Fim da sequência de Sinner -

Com esta vitória no Foro Itálico, Alcaraz encerrou a impressionante sequência de 26 vitórias consecutivas de Sinner, a mais longa de sua carreira, iniciada após a derrota na final do Torneio de Pequim, justamente contra o espanhol.

Desde então, Sinner, de 23 anos, venceu o Masters 1000 de Xangai, o ATP Finals em Turim, a Copa Davis com a Itália e, em janeiro, o Aberto da Austrália pela segunda vez consecutiva.

Mas ele foi suspenso do circuito de fevereiro a maio sob um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada) após dois exames antidoping positivos em março de 2024 para clostebol, um esteroide anabolizante, atribuídos à contaminação acidental de seu fisioterapeuta.

O Masters 1000 de Roma, onde nunca havia passado das quartas de final, marcou seu retorno ao circuito.

Embora não tenha se tornado o primeiro italiano a vencer no Foro Itálico desde Adriano Panatta em 1976, Sinner superou em muito sua meta inicial, que era "ganhar uma ou duas partidas", como havia explicado ao chegar à capital.

Ele obteve um triunfo impressionante nas quartas de final contra o número sete e vencedor do Masters 1000 de Madri, o norueguês Casper Ruud, a quem derrotou por 6-0 e 6-1.

--- Os dez últimos campeões do Masters 1000 de Roma:

2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Alexander Zverev (ALE)

2023: Daniil Medvedev (RUS)

2022: Novak Djokovic (SRB)

2021: Rafael Nadal (ESP)

2020: Novak Djokovic (SRB)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Rafael Nadal (ESP)

2017: Alexander Zverev (ALE)

2016: Andy Murray (GBR)

--- Tenistas com mais títulos (entre parênteses, o ano da última conquista):

1. Rafael Nadal 10 (2021)

2. Novak Djokovic 6 (2022)

3. Jaroslav Drobny (CZE) 3 (1953)

. Martin Mulligan (AUS) 3 (1967)

. Thomas Muster (AUT) 3 (1996)