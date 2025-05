Alcaraz vence Musetti e vai à final do Masters 1000 de Roma

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a final do Masters 1000 de Roma, ao derrotar o italiano Lorenzo Musetti (N.9) nesta sexta-feira (16).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4), em duas horas e três minutos.

O espanhol, vencedor do Masters 1000 de Monte Carlo, finalista do ATP 500 de Barcelona e fora do Masters de Madri por lesão, vai disputar o título com o vencedor da outra semifinal entre o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, e o americano Tommy Paul (N.12).

A duas semanas do início de Roland Garros (25 de maio - 8 de junho), Alcaraz poderá conquistar o 19º título da carreira, o terceiro este ano depois do ATP 500 de Roterdã e de Monte Carlo.

"A verdade é que estou muito feliz. Roma foi um torneio que eu não tinha ido muitas vezes, onde só consegui uma vitória antes de vir este ano. É muito especial, é maravilhoso. Os italianos são muito apaixonados, é bom jogar para eles", declarou o jovem espanhol logo após a partida.

Musetti, que eliminou o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo e defensor do título em Roma, precisou de mais de um set para entrar no jogo em sua terceira semifinal de Masters 1000 no saibro em 2025.

Na segunda parcial, marcada pelo forte vento no Foro Itálico, o tenista da casa chegou a abrir 4-2, mas permitiu a virada a Alcaraz e não conseguiu reagir para evitar a derrota.

O tênis italiano fica nas mãos de Sinner para encerrar seu longo jejum no Masters 1000 de Roma: Adriano Panatta é o último representante do país na final do torneio (1978) e também o último campeão (1976).