Alcaraz vai às oitavas em Roland Garros e tem 'freguês' pelo caminho da defesa do título

Atual campeão, Carlos Alcaraz continua soberano em Roland Garros, onde já está garantido nas oitavas de final. O espanhol, segundo do mundo, teve momentos de instabilidade, mas confirmou seu favoritismo diante do bósnio Damir Dzumhur em triunfo de quatro sets, nesta sexta-feira, parciais de 6/1, 6/3 e 4/6 e 6/4 após 3h12.

Com grande desenvoltura, boas trocas de bola do fundo da quadra e agressividade para abusar dos winners, o espanhol não demorou a abrir vantagem no confronto. Dzumhur até assustou quando teve dois break points no primeiro game. Não quebrou e foi presa fácil após o 1 a 1. Alcaraz enfileirou cinco pontos para fechar em 6 a 1 após somente 28 minutos.

O segundo set, mais equilibrado, novamente começou com o tenista da Bósnia & Herzegovina desperdiçando chance de quebra. Não o fez e perdeu o saque para ficar em desvantagem de 4 a 2. Com nova quebra, Alcaraz cravou 6 a 3.

A torcida francesa vibrava com a categoria de Alcaraz, que vibrava bastante por cada bola bem encaixada. O espanhol só não imaginava que o rival fosse dificultar suas ações no set que poderia ser decisivo. Mais uma vez abrindo com break point, Dzumhur conseguiu a buscada quebra no sétimo game. Depois, sob enorme pressão, conseguiu se safar e abrir 5 a 3.

O bósnio foi ao serviço para fechar em 6 a 4 e não aproveitou o primeiro set point. Após salvar três chances de perder o serviço, contudo, confirmou e diminuiu a vantagem de Alcaraz para 2 a 1.

O jogo mudou de rota e Alcaraz começou a sofrer para segurar os bons golpes de Dzumhur. Mais confiante após ganhar um set, o bósnio voltou bem e foi logo abrindo 2 a 0, depois 3 a 1, quando o espanhol resolveu mostrar que não é o atual campeão por acaso e, com quatro pontos seguidos, virou a parcial para 5 a 3 com o serviço para fechar. Não aproveitou, contudo. Mas fechou no segundo match point com novo quebra.

O adversário de Alcaraz no domingo será o norte-americano Ben Shelton, 13° favorito, que passou com soberania diante do italiano Matteo Gigante, com triunfo por 3 a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 6/4. Serão o terceiro encontro entre os tenistas. Nas duas primeiras, o espanhol ganhou por 2 a 0 na Copa Laver de 2024 e no Aberto do Canadá em 2023.

DEMAIS RESULTADOS

Em outros jogos do dia, destaque para os triunfos de Tommy Paul e Holger Rune em batalhas e cinco sets. O norte-americano, 12° favorito, desbancou o russo Karen Khachanov (24° cabeça de chave) por 6/3, 3/6, 7/6 (9/7), 3/6 e 6/3 e nas oitavas desafia o australiano Alexey Popyrin, algoz do português Nuno Borges por 6/4, 7/6 (13/11) e 7/6 (7/5).

Já o dinamarquês (10°) teve a torcida francesa contra diante do local Quentin Halys e precisou lutar muito para buscar a virada, parciais de 4/6, 6/2, 5/7, 7/5 e 6/2. Pela frente, Rune fará duelo de Top 10 com o italiano Lorenzo Musetti (8°), que bateu o argentino Mariano Navone por 4/6, 6/4, 6/3 e 6/2.