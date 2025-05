Alcaraz passa sufoco, supera bósnio e segue em Roland Garros

Alcaraz tem 21 vitórias em 24 jogos em Roland Garros. DIMITAR DILKOFF / AFP

Carlos Alcaraz sofreu mais do que o esperado para se classificar para as oitavas de final do Aberto da França. No jogo que encerrou a sessão noturna na quadra Philippe-Chatrier, a principal de Roland Garros, o espanhol venceu o bósnio Damir Dzumhur, 69º do mundo, por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 6/3, 4/6 e 6/4, em jogo que teve 3h14min de duração e terminou perto da meia-noite, no horário parisiense.

Atual campeão, o número 2 do mundo agora vai enfrentar o estadunidense Ben Shelton, que passou pelo surpreendente italiano Matteo Gigante (167º), que saiu do qualifying e na rodada anterior eliminou o grego Stefano Tsitsipas (20º). Com parciais de 6/3, 6/3 e 6/4, o número 13 do ranking da ATP garantiu seu melhor resultado no torneio.

O jogo

Dzumhur fez jogo duro contra Alcaraz. DIMITAR DILKOFF / AFP

Alcaraz dominou o primeiro set e com 14 winners (bolas vencedoras) e apenas dois erros não forçados não deu chances para o bósnio.

Na segunda parcial, o espanhol manteve o controle do jogo e com duas quebras de saque e 60% de aproveitamento dos pontos jogados com o segundo serviço abriu 2 sets a 0.

Mas Dzumhur conseguiu subir seu nível no terceiro set e forçou Alcaraz a cometer 20 erros não forçados, vencendo por 6 a 4, e estendendo a disputa.

O quarto set foi emocionante com os jogadores alternando grandes jogadas. Alcaraz conseguiu uma quebra e abriu 5 a 3, mas perdeu o saque. Porém, ele conseguiu um break definitivo para marcar 6 a 4 e se classificar para as oitavas, subindo seu retrospecto em Paris para 21 vitórias contra três derrotas.

Tiafoe segue sem perder set

Pela primeira vez, Tiafoe disputará as oitavas de final em Paris. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Cabeça de chave número 15, Frances Tiafoe venceu o duelo de tenistas dos Estados Unidos contra Sebastian Korda, 23º, por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6), 6/3 e 6/4, em jogo que teve 2h25min de duração e pela primeira vez, em 10 participações, disputará as oitavas do Grand Slam francês.

Tiafoe ainda não perdeu set no torneio e agora irá encarar o alemão Daniel Altmaier, 66º do mundo, que bateu o sérvio Hamad Medjedovic (74º), de virada, parciais de 4/6, 6/3, 6/3 e 6/2.

Arthur Fils desiste e Rublev já está nas oitavas

Após uma grande batalha para eliminar espanhol Jaume Munar, o francês Arthur Fils foi forçado a abandonar Roland Garros.

Segundo o próprio jogador comunicou em suas redes sociais, ele não entrará em quadra, no sábado (31), para enfrentar o russo Andrey Rublev.

Com a vaga antecipada, Rublev terá um dia a mais para se preparar para enfrentar o ganhador do confronto entre o italiano Jannik Sinner e o tcheco Jiri Lehecka.