Alcaraz iguala Guga, Nadal e Djokovic e 'zera' títulos grandes no saibro aos 22 anos

Melhor tenista da temporada até agora, Carlos Alcaraz voltou a brilhar no domingo, após oscilações ao longo do Masters 1000 de Roma. O espanhol de 22 anos derrubou o local e número 1 do mundo Jannik Sinner na final, conquistou o importante título e se igualou a nomes de peso, como Gustavo Kuerten, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

O título na Itália era o único que faltava para Alcaraz entre as grandes conquistas no saibro. Ele é o atual campeão de Roland Garros, principal torneio neste modelo de quadra, e já tinha troféus dos Masters de Madri (dois) e de Montecarlo, este conquistado no mês passado. A conquista na capital italiana fez o tenista completar a coleção entre os grandes títulos na terra batida.

Com a prateleira completa, Alcaraz se torna apenas o quinto tenista da história a vencer os três torneios de nível Masters 1000 disputado no saibro. Antes dele, somente tenistas como Guga, Nadal, Djokovic e o chileno Marcelo Rios haviam erguido estes troféus. Deste quinteto, somente Rios não foi campeão de Roland Garros.

Alcaraz conquistou os três títulos de Masters 1000 de saibro aos 22 anos, completados no início deste mês. Foi, assim, mais precoce que Djokovic e Guga, que tinham 23 na época. Nadal foi quem obteve estas conquistas mais cedo, com 21, a poucas semanas de completar 22.

Alcaraz também brilhou em torneios de saibro de nível logo abaixo dos Masters 1000, caso dos ATPs 500 de Barcelona e do Rio, o Rio Open. Também foi campeão no ATP 250 de Buenos Aires. O domínio no saibro, contudo, ainda não é igualado pelo espanhol nas competições de quadra dura em Masters 1000.

Dos outros seis torneios deste nível, todos disputados em quadra dura, ele só foi campeão em Indian Wells e Miami. Alcaraz ainda busca sua primeira conquista no Canadá (Montreal ou Toronto, as sedes se alternam a cada ano), Cincinnati, Paris e Xangai.

Na temporada 2025, Alcaraz vem sendo dominante, apesar de não ter conquistado o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, em janeiro. Ele é o primeiro tenista a somar três títulos no ano. Venceu também em Roterdã e Montecarlo. E, após derrubar o líder do ranking em sua casa, se coloca como o principal favorito ao título de Roland Garros.

