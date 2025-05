Aimoré e Veranópolis vencem e assumem liderança na Divisão de Acesso

A segunda rodada da Divisão de Acesso do Gauchão teve sequência com dois jogos neste sábado (24). Veranópolis e Aimoré , que venceram estas partidas, agora ocupam a liderança da competição .

Nos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, o Aimoré venceu o Santa Cruz por 2 a 0. Jeferson Lopes e Léo Bahia marcaram os gols do Índio Capilé. O público foi restrito em razão de uma punição ao Galo.

Em Veranópolis, o time da casa superou o Real Tramandaí de virada. A equipe do Litoral Norte saiu na frente com Rodriguinho. No entanto, Nicolas, Ruan e Taison viraram para o VEC.