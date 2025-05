Agafuc defende liderança na Liga Nacional de Futebol de Cegos

Líder isolada da Liga Nacional de Futebol de Cegos, a Agafuc volta à quadra neste sábado (31). A equipe canoense recebe o Instituto Nova Visão, de São Paulo. A partida começa às 9h no Centro Esportivo São Luis, em Canoas (R. Eng. Rebouças, 844 - São Luís). A entrada é gratuita.

Após três jogos fora de casa, a Agafuc tem 100% de aproveitamento , com vitórias sobre Apace-PB, Apadevi-PB e Adesul-CE. Já o Instituto Nova Visão chega na como o quinto colocado na classificação.

Para Ricardinho Alves, capitão da Agafuc e eleito três vezes o melhor jogador do mundo , a primeira partida em casa terá um sentimento especial.

— Tenho uma expectativa que este jogo será de ótimo nível técnico. Além disso, temos um ótimo ingrediente que é o fator local, com a nossa torcida. Isso acaba sendo uma rodada diferente. Esperamos conseguir a vitória para permanecer na liderança — projeta.

A competição reúne as seis melhores equipes do último Campeonato Brasileiro da Série A (Agafuc, Corinthians-SP, Apace-PB, Apadevi-PB, INV-SP e Adesul-CE).

O torneio é disputado ao longo do ano em sistema de pontos corridos, com turno e returno. São, ao todo, 10 rodadas. Os dois times que mais pontuarem disputam a grande final, em jogo único, no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, em 6 de dezembro.