Acerbi volta à seleção da Itália para jogos das eliminatórias europeias

O jovem, que já defendeu as seleções italianas de base, poderá formar a defesa com Acerbi (34 jogos pela 'Azzurra'), que não era convocado desde março de 2024.

A Itália, que não disputou as duas últimas Copas do Mundo, começa sua campanha nas eliminatórias com uma complicada visita a Oslo no dia 6 de junho, contra a Noruega, sua principal rival no Grupo I.