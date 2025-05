A nova geração em busca do primeiro título da NBA; veja quem são os protagonistas dos finalistas das conferências

Brunson (E), Haliburton, Shai e Edwards (D) fazem parte da nova geração da NBA. Montagem com fotos de Joshua Gateley, Ellen Schmidt, Jason Miller e Brian Fluharty / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Quatro franquias seguem na disputa do título da NBA e todas elas têm algo em comum: seus principais jogadores ainda não foram campeões. Isso significa que a nova geração chegou de vez para dominar a liga, enquanto nomes consagrados como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant ficaram pelo caminho.

New York Knicks e Indiana Pacers decidirão o título da Conferência Leste. Será o embate entre Jalen Brunson e Tyrese Haliburton, líderes das respectivas equipes. No Oeste, o confronto será de Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, contra Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves.

A geração de 2010, dominada por LeBron, Curry e Durant, ainda teve outros nomes importantes, como Kawhi Leonard e James Harden. Eles foram ausências na reta final da atual edição dos playoffs. Futuramente, até podem voltar a brigar por títulos, mas dificilmente serão os protagonistas das equipes.

A NBA agora tem novos rostos e talentos, que cada vez mais serão vistos nos principais jogos. Além dos quatro finalistas, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Jayson Tatum e Donovan Mitchell são outros jovens astros para ficar de olho.

Jalen Brunson

Brunson vem sendo o jogador mais decisivo dos playoffs. BRIAN FLUHARTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O grande nome dos playoffs até o momento é Jalen Brunson, dos Knicks. O armador de 28 anos tem 28.8 pontos, 7.7 assistências e 3.9 rebotes, tendo 44% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

Os bons números são elevados pelo poder de decisão de Brunson. Na temporada regular, o armador foi eleito o jogador mais clutch, ou seja, o mais decisivo.

Nas séries contra o Detroit Pistons e o Boston Celtics, Brunson mostrou esse poder de decisão, com cestas no estouro do relógio que deram a vitória para os Knicks.

Tyrese Haliburton

Haliburton está acabando com o título de superestimado que recebeu. JASON MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

"O mais superestimado da NBA". Haliburton, 25 anos, recebeu esse título em uma votação realizada por outros jogadores da liga. No entanto, o armador do Indiana Pacers vem provando que seus votantes estão equivocados.

As médias são de 17.5 pontos, 9.3 assistências e 5.5 rebotes, com 47.4% de aproveitamento nos arremessos. Não foram todos os jogos nos quais Haliburton brilhou, porém, quando os Pacers precisaram dele, não se escondeu.

Contra o Milwaukee Bucks um desempenho sólido e atitudes provocadoras contra os rivais. Diante do Cleveland Cavaliers, que era considerado favorito, os Pacers surpreenderam liderados por Haliburton.

Shai Gilgeous-Alexander

Shai deve ser eleito o MVP da temporada regular. JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Favorito a vencer o prêmio de MVP da temporada regular, Shai, 26 anos, vem atuando em alto nível e sendo fundamental para o Oklahoma City Thunder chegar na decisão do Oeste.

São 29 pontos, 6.4 assistências e 5.9 rebotes por partida, com 47.8% de aproveitamento nos arremessos durante os playoffs. No confronto contra o Memphis Grizzlies, ele sobrou.

Na rodada seguinte, diante do Denver Nuggets, de Nikola Jokic, Shai foi levado ao limite e foi importante na vitória por 4 a 3 na série.

Agora, caso confirme o prêmio de MVP, o armador canadense terá a chance de quebrar um jejum. Desde 2014/2015, o jogador mais valioso da temporada regular não vence o título da NBA. Na ocasião, Curry foi o eleito e o campeão com os Warriors.

Anthony Edwards

Anthony Edwards quer levar os Timberwolves para a final da NBA. ELLEN SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O astro do Minnesota Timberwolves chega mais uma vez na final do Oeste. Mas, diferente da última temporada, na qual perdeu para o Dallas Mavericks, ele quer avançar.

Com 23 anos, Edwards já carrega bastante responsabilidade, porém, isso é resultado do seu talento. Nos playoffs, ele vem tendo 26.5 pontos, 8 rebotes e 5.9 assistências por partida, com 44.5% de aproveitamento nos arremessos.

Até o momento, o armador já tirou dois astros da antiga geração. Vitórias sobre os Lakers de LeBron e os Warriors de Curry — apesar de lesão na primeira partida, que o tirou da série.

Veja as datas dos confrontos

Conferência Oeste

Jogo 1 (20/5) - Thunder x Timberwolves - 21h30min

Jogo 2 (22/5) - Thunder x Timberwolves - 21h30min

Jogo 3 (24/5) - Timberwolves x Thunder - 21h30min

Jogo 4 (26/5) - Timberwolves x Thunder - 21h30min

Jogo 5 (28/5) - Thunder x Timberwolves - 21h30min (se necessário)

Jogo 6 (30/5) - Timberwolves x Thunder - 21h30min (se necessário)

Jogo 7 (1/6) - Thunder x Timberwolves - 21h30min (se necessário)

Conferência Leste

Jogo 1 (21/5) - Knicks x Pacers - 21h

Jogo 2 (23/5) - Knicks x Pacers - 21h

Jogo 3 (25/5) - Pacers x Knicks - 21h

Jogo 4 (27/5) - Pacers x Knicks - 21h

Jogo 5 (29/5) - Knicks x Pacers - 21h (se necessário)

Jogo 6 (31/5) - Pacers x Knicks- 21h (se necessário)

Jogo 7 (2/6) - Knicks x Pacers - 21h(se necessário)