Vini Júnior, do Real Madrid, e Lamine Yamal, do Barcelona, são dois craques que estarão em campo. Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Real Madrid e Barcelona protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Mas a história deste clássico é um tanto improvável. Afinal, um time é de Madri e o outro da Catalunha, que sequer ficam próximos.

O novo episódio do Deu Liga conta como surgiu o "El Clásico" e a briga das duas equipes pelo título da La Liga nesta temporada.

Quatro pontos separam o Barcelona do Real Madrid, restando quatro rodadas para o fim do campeonato, com direito a um confronto direto neste domingo (11).

De um lado, o Real de Carlo Ancelotti em um final de ciclo, que quer terminar a temporada com um título. Do outro lado, o Barcelona do craque Raphinha, protagonista ao longo do ano.

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.