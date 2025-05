A análise dos pênaltis em Palmeiras 0x2 Flamengo pelo Brasileirão; veja vídeo

Equipes estão na ponta da tabela do Brasileirão. Cesar Greco/Palmeiras, Divulgação

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram neste domingo (25), no Allianz Parque, em São Paulo, pela décima rodada do Brasileirão, em partida com decisões polêmicas da arbitragem. Foram marcados dois pênaltis discutíveis, um para cada lado.

Com a vitória por 2 a 0, o Flamengo chega a 21 pontos e encosta no Palmeiras, que é líder, com 22.

Veja a análise dos lances

Veja os melhores momentos do jogo

Análise do pênalti para o Palmeiras

Aos 10 minutos de jogo, Guillermo Varela bloqueou com o braço o levantamento de Facundo Torres para a área do Flamengo. A dúvida era se o defensor do time carioca estava dentro ou fora da área.

O árbitro Ramon Abatti Abel marcou a penalidade. O VAR Wagner Reway chamou para revisão, mas a decisão foi mantida.

Para o comentarista de arbitragem de GZH Saimon Bianchini, o lance é inconclusivo:

— A bola é cruzada e pega no braço do Varela, isso é incontestável. Só que ele faz o movimento de saltar de dentro da área para fora. O ponto de contato é difícil, mesmo com câmera atrás do gol, lateral, a câmera de jogo, é difícil ver se ele está dentro ou fora. Eu fico com a sensação que ele está fora da área no momento do contato. Mas o árbitro tinha dado pênalti, o VAR faz a sugestão da revisão, ele vai no vídeo e mantém a decisão do campo porque é inconclusivo. Não dá para tirar a exata conclusão, ser definitivo.

Entretanto, a marcação foi desperdiçada. O lateral Piquerez realizou a cobrança, que foi interceptada pelo goleiro Rossi.

Análise do pênalti para o Flamengo

Aos 28 minutos do segundo tempo, o pênalti marcado para o Flamengo abriu o placar da vitória rubro-negra. Nesse lance, o VAR chamou Abatti Abel para analisar um contato entre Arrascaeta e Murilo, ao que o juíz assinalou a infração. Para Saimon, o lance foi normal e, o pênalti, mal marcado. A cobrança foi convertida por Arrascaeta.

— O Arrascaeta passa pelo Murilo, e nitidamente, o Murilo coloca o braço e vê que poderia ter algum tipo de complicação e tenta recolher. Nisso o Arrascaeta sente o contato com a barriga e esse contato existe, mas não tem aquele movimento de puxão, de agarrar, só o contato, de esbarrar. É um lance comum — descreve.

O comentarista ainda destaca a conduta do árbitro de vídeo, que não precisava interferir no lance: