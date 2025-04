Zwiatek anuncia desistência da Billie Jean King Cup e frusta poloneses: 'Tempo para mim'

A Polônia jamais conseguiu chegar à decisão da Billie Jean King Cup, principal competição de equipes femininas no tênis - caiu na semifinal ano passado. E ganhou um desfalque gigante para a fase qualificatória às finais: a número 2 mundo, Iga Swiatek, anunciou nesta quarta-feira que não defenderá seu país pois precisa de um descanso físico e mental e foco em seus treinamentos.

"Tomei uma decisão difícil. Sei que esta não é a informação que os torcedores, especialmente os polacos, queriam, mas é a decisão certa para mim por enquanto. Não jogarei no torneio eliminatório da Billie Jean King Cup, que se realizará em Radom", escreveu a tenista em seu Instagram.

Com seis vagas em disputa para as finais da Billie Jean King Cup, ao lado da campeã Itália, e da China, já classificada, a Polônia é cabeça de chave e sede do Grupo E da qualificação, no qual encara Suíça e Ucrânia. Os jogos estão agendados entre os dias 10 e 12 de abril no Radomskie Centrum Sportu, na cidade polonesa de Radom.

Mesmo atuando em casa, Swiatek optou por desistir do jogo para treinar mais antes da largada na gira do saibro, na qual buscará se reabilitar na temporada, até então bastante ruim e com eliminações surpreendentes.