Zverev ganha em Munique após sequência ruim e perda da vice-liderança do ranking

Zverev tenta recuperar melhor momento. ALEXANDRA BEIER / AFP

Eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Monte Carlo e amargando sequência de eliminações precoces, o alemão Alexander Zverev largou com boa vitória na busca do tricampeonato do ATP 500 de Munique, nesta segunda-feira (14), eliminando o francês Alexandre Muller.

No dia em que viu o espanhol Carlos Alcaraz ultrapassá-lo na segunda colocação do ranking da ATP, Zverev entrou em quadra tentando provar que os tropeços fazem parte do passado e garantiu o triunfo diante da sua torcida com 6/4 e 6/1, apagando a recente derrota diante de Matteo Berrettini em Monte Carlo na semana passada.

— Especialmente depois da derrota em Monte Carlo e algumas derrotas em geral nos últimos meses, era importante entrar em quadra e ter uma performance como essa. Obviamente, quero voltar ao meu melhor tênis e me sair muito bem nos próximos torneios. Estou feliz com a minha vitória na primeira rodada e espero poder jogar melhor nas próximas partidas também e continuar aprimorando minha forma — disse o agora número 3 do mundo.

Campeão em Munique em 2017 e 2018, Zverev busca se igualar a Philipp Kohlschreiber como recordista de títulos no torneio. O seu compatriota venceu em 2007, 2012 e 2016. Seu próxmo adversário será outro alemão, Daniel Altmaier, que derrotou Tseng Chun-Hsin, de Taipé Chinês, por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).

Outro favorito a estrear foi o norte-americano Ben Shelton. Cabeça de chave número 2, ele venceu o croata Borna Gojo, de virada, parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/3). Nas oitavas, ele vai encarar quem passar do confronto entre o espanhol Roberto Bautista Agut e o holandês Botic Van de Zandschulp.

Ex-número 7 do mundo, o experiente belga David Goffin também se garantiu nas oitavas ao vencer o britânico Billy Harris por 6/3, 6/7 (2/7) e 6/4. O tenista de 34 anos agora aguarda o ganhador da partida entre o canadense Félix Auger-Aliassime, terceiro favorito do torneio, e o argentino Mariano Navone.