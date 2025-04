Zverev comemora seu aniversário com título do ATP 500 de Munique

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, comemorou seu 28º aniversário neste domingo (20) com seu 24º título ATP após derrotar o americano Ben Shelton (nº 15) por 6-2 e 6-4 na final do torneio de Munique.

Pela terceira vez na carreira, Zverev saiu vitorioso no saibro da cidade alemã, após os títulos de 2017 e 2018, embora este ano o torneio tenha sido reclassificado para a categoria 500, a terceira mais importante do circuito da ATP, atrás dos Masters 1000 e dos Grand Slams.

Sem bons resultados desde sua derrota na final do Aberto da Austrália no fim de janeiro em Melbourne para o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, Zverev perdeu sua segunda posição no ranking para o espanhol Carlos Alcaraz.

"Foram alguns meses difíceis", admitiu Zverev, agradecendo aos torcedores locais pelo apoio. "Sem vocês, eu teria sido eliminado".

Mas, ao longo desta semana na capital do norte da Baviera, Zverev vem recuperando a forma a cada rodada, com um intenso duelo nas quartas de final contra o holandês Tallon Griekspoor, com duração de três horas e quinze minutos.

"Quase fui eliminado na sexta-feira, mas agora estou aqui, posando com o troféu", disse o alemão sobre a partida contra Griekspoor.

Neste domingo, na final, Zverev não enfrentou um único break point e precisou de apenas 72 minutos para derrotar Shelton, fazendo uma exibição espetacular para os quase 6.000 espectadores.

--- ATP 500 de Munique

- Simples masculino - Final:

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Ben Shelton (EUA/N.2) 6-2, 6-4